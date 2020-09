La Stampa sui granata: "Allo scoperta del Toro"

vedi letture

"Allo scoperta del Toro". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva a pagina 27 de La Stampa in riferimento al Torino che oggi debutta in campionato contro la Fiorentina: "La serie A ricomincia da Firenze e, a Firenze, il Toro di Giampaolo si presenterà accompagnato da molti punti interrogativi. «Dobbiamo cominciare a scoprire chi siamo. E dobbiamo farlo con coraggio e personalità...», dice un allenatore che può contare gli allenamenti fatti («Dai trentadue a trentaquattro, pochi al completo»), ma non i test, quelli veri, per preparare il grande debutto".