© foto di Alessio Del Lungo

"Il Toro spera nell'Europa. L'UEFA può escludere il Milan". Questo il titolo che La Stampa utilizza quest'oggi in prima pagina nel taglio alto. L'argomento viene poi ulteriormente approfondito a pagina 35 dove si spiega come l'accordo tra i rossoneri e l'UEFA sia molto vicino e così anche l'Europa League per i granata. Il Milan può quest'oggi ottenere un anno in più per sistemare i conti, uscendo dalla coppa.