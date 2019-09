La Stampa sui granata: "Rabbia Toro"

© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica spazio al suo interno, a pagina 35, ai granata con il titolo seguente: "Rabbia Toro". La squadra di Mazzarri inguardabile - si legge - e sogno del primato in frantumi: proteste alla fine per un fallo in area su Belotti. Il Lecce passa 2-1 grazie ai gol di Farias e Mancosu, inutile il rigore del solito Belotti.