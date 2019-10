© foto di Alessio Del Lungo

"L'Inter d'Europa non può più sbagliare". Questo il titolo che La Stampa in edicola questa mattina dedica ai nerazzurri al suo interno, a pagina 37. La squadra di Conte a San Siro per rimediare una falsa partenza: addio Champions se non fa almeno 4 punti nelle due sfide contro il Borussia. Brozovic: "Stasera è una finale".