La Stampa sui positivi tra i nerazzurri: "Allarme Inter"

vedi letture

"Allarme Inter". Titola così in a pagina 28 La Stampa in riferimento alle positività nelle due squadre milanesi: "Altri due positivi al Covid-19 nella rosa dell'Inter. La marcia di avvicinamento al derby di sabato 17 ottobre è sempre più condizionata dall'epidemia. Anche in casa Milan, visto che Zlatan Ibrahimovic, dopo due settimane di quarantena, non è ancora tornato negativo (stesso discorso per Leo Duarte). All'indomani della notizia del contagio di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, impegnati rispettivamente con l'Under 21 azzurra e la Slovacchia, arriva lo stesso risultato al tampone per Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan".