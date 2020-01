© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 34, uno spazio ai rossoneri con questo titolo: "Decollo Milan". Quarto successo consecutivo considerando la Coppa Italia per la squadra di Pioli che passa anche a Brescia pur soffrendo: la terza vittoria di fila in campionato - si legge - vale il sesto posto e la zona Europa.