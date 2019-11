La Stampa sui sorteggi Euro 2020: "Primo atto"

"Primo atto". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Stampa all'interno del quotidiano in riferimento ai sorteggi di Euro 2020 che si svolgerranno in giornata: "Nasce l'Europeo itinerante: 12 le diverse città coinvolte Italia testa di serie, ma non blindata: Francia e CR7 i rischi. Gli azzurri arrivano all'appuntamento di Bucarest da teste di serie, condizione, però, che non ci mette al riparo dalle vertigini di un sorteggio pericoloso. Il motivo è nella presenza di corazzate, o quasi, come Francia, Croazia o Portogallo non fra le sei regine della prima fila".