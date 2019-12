La Stampa sui sorteggi: "Regalo di Natale"

"Regalo di Natale". Titola così a pagina 35 La Stampa in riferimento ai sorteggi della Champions: "Il sorteggio degli ottavi di Champions sorride a Juve (Lione) e Atalanta (Valencia). C'è Napoli-Barcellona: per la prima volta Messi giocherà nello stadio di Maradona. A modo loro le tre squadre italiane possono dirsi felici per gli accoppiamenti europei, anche se Gennaro Gattuso avrebbe fatto volentieri a meno di debuttare con la prima sfida ufficiale tra gli azzurri e i blaugrana che inevitabilmente vivrà nel culto del doppio ex Diego Armando Maradona".