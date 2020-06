La Stampa sui tanti infortuni: "Allarme rotto"

"Allarme rotto", titola l'edizione odierna de La Stampa oggi in edicola dopo le notizie di ieri degli infortuni di Higuain e Milinkovic-Savic. Il conto alla rovescia è scattato e corre rapido, tra una settimana esatta andrà in scena la prima semifinale di Coppa Italia, ma alla stessa velocità aumentano le preoccupazioni dei club e dei calciatori per il rischio infortuni in questa inedita maratona estiva di partite ravvicinate. I primi segnali hanno già fatto scattare l'allarme, con un lungo elenco di giocatori che si sono dovuti fermare in allenamento per problemi muscolari o traumi distorsivi: da Ibrahimovic a Baselli, passando per Manolas o Pau Lopez, la casistica è ampia oltre a far rumore. Ieri, poi, due casi hanno tenuto con il fiato sospeso le squadre che ripartiranno a contendersi lo scudetto con un solo punto di distacco. Nel giro di poche ore la Juventus ha visto fermarsi Higuain per un dolore alla coscia destra, mentre Milinkovic-Savic gelava la Lazio dopo uno scontro fortuito con il portiere della Primavera.