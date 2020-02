"Tempi d'oro". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Stampa analizzando la cifra totale spesa da tutti i movimenti di mercato effettuati in questa sessione di gennaio dalle squadre di Serie A: "Centodieci affari per oltre 200 milioni: mai negli ultimi dieci anni la Serie A aveva speso tanto a gennaio. Il Napoli è la società che ha investito di più in assoluto, Kulusevski alla Juventus l'operazione più costosa".