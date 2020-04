La Stampa sul calcio italiano: "Massima sicurezza"

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 28, uno spazio al calcio in Italia con questo titolo: "Massima sicurezza". Prima la Serie A, poi B e C: la ripresa degli allenamenti sarà scaglionata. Ritiri "blindati" per almeno tre settimane, in alcuni stadi non si giocherà. Questo il protocollo - si legge - dei medici Figc in vista dell'eventuale ripartenza il 4 maggio.