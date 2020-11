La Stampa sul caso tamponi: "I dubbi della A dopo il giallo delle positività alterne"

vedi letture

All'interno della propria sezione sportiva, La Stampa si occupa del caos tamponi in casa Lazio. La Procura Federale, informa il quotidiano, è al lavoro per indagare su eventuali violazioni del protocollo, sollecitata dalla lettera spedita dal Torino: "Impazza la polemica - si legge - sulle differenze di risultato a seconda di chi effettua il tampone: il laboratorio Synlab, su incarico della UEFA, per la Champions e Futura Diagnostica, centro accreditato con sede ad Avellino e scelto dalla Lazio (e anche dalla 'consorella' Salernitana) per le competizioni nazionali. Questione di parametri (diversi) e di valutazione dei geni".