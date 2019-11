L'edizione odierna de La Stampa apre la sua sezione sportiva titolando; "Re Mida". Entusiasmo, bellezza, generosità. E puro divertimento. Tutto questo è la nuova Italia per un ex ct azzurro, Arrigo Sacchi, mai tanto tenero nelle sue riflessioni, ma sempre attento al gioco e alla sua coralità. Roberto Mancini insegue Sacchi ad un punto di distanza nella classifica dei bottini più redditizi nella nostra storia dopo le prime diciannove partite di un tecnico sulla panchina della Nazionale (44 a 43) e il suo cammino appare come una piccola magia: quello che tocca si trasforma in oro.