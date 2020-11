La Stampa sul ct positivo: "Tiro Mancini"

"Tiro Mancini". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva all'interno delle pagine de La Stampa in riferimento alla positività del ct Roberto Mancini: "Senza sintomi, ma senza panchina. Roberto Mancini è positivo al coronavirus e, da qualche ora, in isolamento nella sua casa romana perché così prevedono i protocolli: niente Estonia, mercoledì in amichevole a Firenze, e attesa per un esito negativo dai prossimi tamponi per tornare a guidare gli azzurri magari già dal duello con la Polonia in agenda domenica prossima a Reggio Emilia o per il viaggio a Sarajevo due giorni dopo".