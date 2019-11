© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica spazio al suo interno, a pagina 34, al derby tra Torino e Juventus con questo titolo: "Testa o croce". Le motivazioni delle due squadre sono opposte: i granata per uscire dalla crisi nella quale sono coinvolti e risollevarsi, la capolista per restare in vetta e difendersi dall'assalto dei nerazzurri.