La Stampa sul Grande Torino: "A Lisbona 70 anni dopo"

La Stampa in prima pagina dedica spazio in taglio alto all'anniversario della scomparsa del Grande Torino: "A Lisbona settant'anni dopo. Ecco gli ultimi istanti di vita degli invincibili".

Il ricordo del presidente Fifa - Sempre in taglio alto il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio al Grande Torino con le parole di Gianni Infantino: "Quello squadrone simbolo di riscatto per l'Italia intera".