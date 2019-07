La Stampa sul mercato degli attaccanti: "Punte a capo"

© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa, quotidiano in edicola questa mattina dedica spazio al suo interno, a pagina 34, al mercato degli attaccanti con questo titolo: "Punte a capo". I nerazzurri incontrano la Roma per Dzeko. Icardi torna ad allenarsi con Conte, ma resta fuori dal progetto. Lo United non convoca Lukaku, c'è il rilancio dell'Inter. Caso Dybala: la Juventus gli comunica l'intenzione di cederlo.