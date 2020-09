La Stampa sul mercato della Juve: "Scatto Suarez"

"Scatto Suarez". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Stampa in riferimento al nome più caldo, in questo momento, per quanto riguarda il mercato della Juve: "Dzeko aspetta, la Juve anche. Ma potrebbe abbandonare clamorosamente la pista se Luis Suarez dovesse liberarsi dal Barcellona: i dubbi sollevati dall'ingaggio elevato verrebbero in tal caso diradati dal risparmio sul cartellino, benché in Spagna si bisbigli di commissioni comunque importanti".