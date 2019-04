© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Il Milan cambia ma non si rialza. Champions a rischio", titola La Stampa parlando della squadra di Gattuso che ieri sera ha pareggiato 1-1 contro l'Udinese. Il tecnico rossonero ha mandato in campo le due punte supportate da Paquetà, ma il risultato non è stato quello sperato. La nota positiva? Il gol, l'ennesimo di Krzysztof Piatek.