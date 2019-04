La Stampa sul Milan e su Gattuso: "Spalle al muro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Spalle al muro". Questo il titolo di apertura delle pagine sportive de La Stampa di questa mattina sul Milan che sta attraversando un momento di crisi. Rossoneri impegnati nella volata per il quarto posto dopo il ko in Coppa Italia e Leonardo e Maldini sono stati a colloquio con Gattuso. Il tecnico è in bilico: l'ombra di Giunti se dovesse perdere contro il Torino.