© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 34, uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Effetto Ibra". Domenica sera il big match che dopo otto anni torna a interessare la lotta per lo scudetto. Il derby ritrova lo svedese: con Inter e rossoneri ha segnato l'ultimo periodo d'oro del calcio milanese. Che si aggrappa a lui e agli "inglesi" voluti da Conte per risalire le gerarchie del campionato.