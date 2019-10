© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa apre la sua sezione sportiva titolando: "La volata". Il riferimento è alla panchina del Milan, con Luciano Spalletti e Stefano Pioli che si contendono la panchina rossonera. A Marco Giampaolo non è bastata la vittoria sul Genoa: già in giornata potrebbe essere sollevato dall'incarico. Per Spalletti l'intoppo è legato alla buonuscita che vorrebbe percepire dall'Inter, così Stefano Pioli è pronto al sorpasso e a prendersi la panchina del Milan.