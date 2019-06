La Stampa sul Mondiale femminile: "Debutto alle 13 con l'Australia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' il momento di debuttare al Mondiale di calcio femminile per l'Italia, che rientra in una competizione del genere vent'anni dopo. In prima pagina su La Stampa c'è spazio anche per le donne, con il quotidiano che ricorda l'appuntamento: "Debutto alle 13 in tv, le ragazze contro l'Australia".