© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 43, uno spazio al Napoli con questo titolo: "La rivoluzione di Gattuso: per la Champions serve un impresa". Oggi l'esordio del tecnico contro il Parma: nuovo modulo (4-3-3), via le multe, gli azzurri ripartono da zero. Finora in Serie A l'ex Milan ha vinto il 50% delle partite disputate da allenatore.