La Stampa sul Napoli: "Occasione sprecata"

L'edizione odierna de La Stampa titola oggi sulla partita del Napoli contro il Barcellona di ieri sera: "Occasione sprecata". C'è vita su Marte. Il Napoli che doveva vedersela con i «marziani» del Barcellona, Gattuso dixit, sopravvive all'andata al San Paolo e proverà a giocarsi la qualificazione ai quarti fra tre settimane al Camp Nou. Quasi calvinisti nell'applicazione feroce di quanto chiesto dall'allenatore, collettivo e sacrificio senza paura, per un'ora gli azzurri hanno anche sperato di portarsi in dote qualcosa di più di questo 1-1 che è il primo pareggio sia per Gattuso (14ª partita) sia per Setien (11ª), entrambi all'esordio in Champions.