La Stampa sul record di presenze di Bonucci in Nazionale: "Quota 100"

"Quota 100". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva all'interno delle pagine de La Stampa in edicola oggi. Il riferimento va a Lenoardo Bonucci e al traguardo dello cento presenze con la maglia dell'Italia. Quota 100. Nobiltà e vertigini, ancor più se a tinte azzurre. A quota 100 salirà Leonardo Bonucci, domani a Reggio Emilia contro la Polonia o, se il fastidio muscolare non glielo consentisse, mercoledì a Sarajevo davanti alla Bosnia. Più Polonia che Bosnia per due motivi: battere i polacchi è condizione, l'unica, per pensare di arrivare primi nel girone di Nations League e quando il cammino non consente appelli difficilmente il prossimo centenario della nostra Nazionale fa un passo indietro