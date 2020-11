La Stampa sul ricorso del Napoli: "Respinto con perdite"

vedi letture

La Stampa sul ricorso del Napoli: "Respinto con perdite". La sentenza emessa dal giudice Piero Sandulli ha confermato il 3-0 a tavolino ed il -1 accusando il club azzurro di "alibi precostituito", di violazione del "principio di lealtà" e di "premeditazione". Screditato di fatto il Napoli. Niente causa di forza maggiore ma solo un alibi per evitare la sfida con la Juve. La sentenza d'Appello segna in rosso anche le mosse del Napoli a poche ore dal dietrofront volontario. Si ricorda infatti "la cancellazione del volo charter e l'annullamento della prenotazione dei tamponi che avrebbero dovuto effettuarsi nella giornata della partita". La Juve non si è costituita di fronte alla Corte perché ha sempre sostenuto una linea precisa: ci sono delle regole e vanno rispettate. Per il Napoli c'è l'ultimo affondo: un tale comportamento - per i giudici - è stato irrispettoso nei confronti degli altri club che in situazioni analoghe sono comunque scese in campo.