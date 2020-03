La Stampa sul taglio degli ingaggi: "Oltre la Juve"

"Oltre la Juve". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva all'interno de La Stampa in edicola oggi: "Taglio degli ingaggi: la mossa bianconera diventa una spinta per la Serie A. Il modello divide i club, ma piace all'Assocalciatori che oggi incontra la Lega. La linea è tracciata. Gli altri club non possono più tergiversare. Non tutti sottoscriveranno il modello della Juve, però la mossa del club bianconero ha lasciato un segno sul piano della responsabilità in un momento delicatissimo e rimarcato la necessità di agire".