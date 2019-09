All'interno delle pagine de La Stampa c'è spazio anche per il Torino che questa sera sarà ospite dell'Atalanta: "Torino, l'Atalanta ultima fatica extra", titola il quotidiano che spiega come la squadra di Mazzarri chiuderà questo incredibile tour de force con la quarta gara in dieci giorni: "I granata vogliono dimenticare l’amarezza in Europa: dopo la sosta la rosa sarà al completo. Senza Zaza e con Nkoulou ancora separato in casa Mazzarri ha gli uomini stanchi e contati".