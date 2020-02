vedi letture

La Stampa sul Torino: "Caduta libera"

L'edizione odierna de La Stampa titola sul Torino: "Caduta libera". Il Toro cade ed è la quinta volta senza soluzione di continuità in campionato. Una caduta che non fa passare l'allarme per una stagione ancora da puntellare (il terz'ultimo posto è là sotto di cinque lunghezze) e che lascia poche, e leggere, tracce del metodo cercato da Longo. Il colpo da tre punti di Rebic non toglie i granata dalla scena perché Belotti e soci rimangano aggrappati alla notte, ma non si traduce nemmeno in quella scossa che serviva. Della nuova avventura in panchina rimane il coraggio di un allenatore, Longo, che decide di dare spazio al giovane Edera nello scenario fra i più ingombranti e carichi di suggestioni.