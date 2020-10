La Stampa sul Torino: "Che peso gli zero punti, ma Giampaolo non rischia l'esonero"

La Stampa, all'interno della propria sezione sportiva, si occupa della situazione in casa Torino, impegnato questa sera in casa del Sassuolo: "Il Toro - si legge - arriva a Reggio Emilia con il peso di tre sconfitte su altrettante uscite, ma con la convinzione che la strada scelta sia quella giusta". Se quella dei neroverdi è un'ansia da vertigini, quella granata nasce dal basso: "Le rivoluzioni - ha detto Giampaolo - si pagano con sacrifici e sofferenze. Ai tifosi chiedo fiducia e dico che io, e noi, non molliamo niente". A Reggio Emilia il Toro proverà dunque a muovere la classifica in piena rivoluzione, ma comunque andrà la società ritiene non sia tempo di giudizi definitivi.