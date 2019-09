La Stampa sul Torino: "I giorni di Nkoulou. Le scuse ma non solo"

© foto di Alessio Del Lungo

"I giorni di Nkoulou. Le scuse ma non solo: per il campo c'è tempo". Questo il titolo dedicatogli da La Stampa al suo interno, a pagina 35. Oggi il gruppo - si legge - sarà al completo con il rientro degli ultimi nazionali. Il difensore è pronto a parlare con il club, con il tecnico e con la squadra. Per il momento difficile ipotizzare una sua convocazione per il Lecce.