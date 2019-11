© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa titola sui granata: "Mazzarri, nessun ultimatum. Il Toro si interroga in ritiro". La fiducia o si dà o si toglie. E quando si dà non è a tempo. Urbano Cairo, patron del Toro, la pensa così e, così, è: Walter Mazzarri rimane in sella e sul banco degli imputati i capi di accusa più spigolosi sono per i suoi giocatori. La riflessione del presidente granata nell'immediato dopo rovescio dell'Olimpico di Roma non si spegne al risveglio, anzi. E assume il peso specifico di un avviso ai naviganti: troppo facile individuare nel tecnico il colpevole di una pericolosa involuzione, troppo riduttivo addossare a Mazzarri le colpe di un atteggiamento in campo non in linea con quanto espresso fino ai primi di settembre.