La Stampa sul Torino: "Non tira mai e rallenta già la risalita"

E' arrivato un pareggio per il Torino, in casa contro il Crotone, e La Stampa oggi in edicola titola: "Non tira mai e rallenta già la risalita". Se non si tira non si può andare a segno e vincere le partite: un'analisi che non fa una piega. L'unica emozione contro il Crotone è stato un cross di Gojak sbagliato, finito sul palo. Ritmo pari a zero e vivacità non pervenuta: lo spettacolo andato in scena al Grande Torino può tranquillamente iscriversi ad una delle peggiori esibizioni in A dal momento della ripresa del campionato dello scorso venti giugno. Primo tempo da dimenticare in fretta, secondo invece con un po' più di verve ma senza idee. E che ai punti avrebbe potuto premiare il Crotone. Ora testa all'Inter di Conte dopo la sosta.