La Stampa sul Torino: "Sempre più simbolo. Il futuro passa da Belotti"

"Sempre più simbolo. Il futuro passa da Belotti", titola l'edizione odierna de La Stampa. L'arrampicata di Belotti procede spedita nell'Olimpo dei bomber granata di tutti i tempi. E se aumentasse ancora il ritmo, sebbene manchino solo 5 partite alla fine del campionato, potrebbe raggiungere Adolfo Baloncieri a quota 100: adesso è a 92. Se non sarà quest'anno, il Gallo è pronto a sferrare l'attacco nel prossimo campionato perché comunque è difficile, se non impossibile immaginare un Torino senza Belotti. L'unico in grado di riaccendere il tifo e la passione della gente. Anche per questo motivo un club come quello granata in crisi di identità - e forse anche di stimoli - che si appresta ad una vera rivoluzione di mercato, nella sua ristrutturazione non può prescindere dal Gallo.