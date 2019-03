© foto di Federico Gaetano

La porta del Torino è inviolata da 557 minuti. Un record straordinario, merito della fase difensiva organizzata dal tecnico Walter Mazzarri e delle parate di Salvatore Sirigu. La Stampa riporta questo dato, sottolineando anche come non ci sia una sola squadra nei 5 maggiori tornei europei ad avere in corso una striscia di imbattibilità simile: "Sirigu meglio di Alisson. È del Toro la miglior difesa d'Europa. I granata hanno la striscia di imbattibilità più lunga nei cinque campionati più quotati".