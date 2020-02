© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa titola sul Torino: "Voto di fiducia". Coraggio e appartenenza. Autostima, "garra" (grinta) e armonia. Tutto in un colpo solo, tutto possibilmente in fretta per dare ancora un senso alla stagione. Il Toro si affida al ragazzo "granata fino al midollo", racconta il presidente Urbano Cairo. E il ragazzo granata da sempre accetta la sfida perché "mi sentivo che prima o poi sarei tornato...", così Moreno Longo.