La Stampa sull'Atalanta: "Lombard League"

Nelle sue pagine sportive, La Stampa dà ampio risalto alla grande impresa dell'Atalanta: "Lombard League" è il titolo del giornale, riferito a come gli orobici si stiano meritando sul campo la qualificazione alla massima competizione europea per club. La vittoria in casa della Lazio proietta infatti gli orobici sempre più verso il quarto posto, con la terza posizione occupata dall'Inter che ora dista solamente un punto. Con la Roma bloccata dal Genoa, inoltre, Inter e Atalanta diventano le due favorite per l'accesso alla Champions. Anche il Milan può ancora dire la sua, ma la squadra di Gattuso dovrà prima battere il Bologna nel posticipo di stasera.

Toro, l'Europa passa da Roma: c'è anche spazio per il Torino, attualmente al sesto posto e che ha tutto per centrare una qualificazione in Europa League. Per continuare a coltivare sogni europei, tuttavia, il Torino dovrà battere l'Empoli nel prossimo turno, avversario insidioso che si sta giocando le ultime chances di salvezza. La competizione potrebbe essere con la Lazio, la quale però può accedere all'Europa League anche grazie alla Coppa Italia.

La Juve torna all'assalto di Pogba: la non qualificazione del Manchester United alla prossima Champions League potrebbe scatenare delle grosse opportunità di mercato. La Juventus ha drizzato le antenne, con il ritorno in bianconero di Paul Pogba che potrebbe così diventare realtà. Sul francese c'è però anche il Real Madrid. Attenzione anche agli altri gioielli dei Red Devils: i vari Lukaku, Martial, De Gea e Rashford potrebbero infatti lasciare Manchester.