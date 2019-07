© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva de La Stampa oggi in edicola, trova spazio anche per le parole dell'AD dell'Inter Marotta, che al termine del summit di mercato ha tranquilizzato i tifosi nerazzurri. Il quotidiano titola: "Conte avrà quanto chiede". Marotta ha rassicurato ieri il tecnico dell'Inter, garantendo sui piani societari e sulle uscite di Mauro Icardi e Radja Nainngolan. Ai due esuberi potrebbe unirsi anche Ivan Perisic, bocciato dal tecnico Antonio Conte. Il nome caldo in entrata è quello di Edin Dzeko, mentre si allontana Romelu Lukaku. Occhi anche su Rafael Leao del Lilla, ma prima deve uscire Mauro Icardi.