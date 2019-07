La Stampa sull'Inter: "Conte no limits"

© foto di stefano tedeschi

Il neo tecnico dell'Inter si presenta, ed il quotidiano torinese La Stampa titola: "Conte no limits". Il tecnico torna in Serie A dopo 5 anni e non si pone limiti, lanciando la sua Inter ha sfidare la Juventus: "Nulla è impossibile, anche se il gap dalla Juve resta enorme. Chiedo ferocia e sudore". E poi da oggi via ai lavori sul campo, per limare, giorno dopo giorno, quel gap dalle rivali, partendo dall'aiuto di Antonio Pintus, preparatore atletico soffiato al Real Madrid.