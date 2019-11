La Stampa sull'Inter: "Contro il muro"

© foto di stefano tedeschi

La Stampa oggi in edicola titola sulla partita dell'Inter persa a Dortmund: "Contro il muro". Il ko complica terribilmente la situazione: l'Inter resta avanti negli scontri diretti, ma ora è a -3 dal Borussia: vincere a Praga e battere il Barcellona in casa potrebbe essere la sua unica chance. E dire che per un tempo era stata padrona della situazione. Bella ed efficace come già in Catalogna. Poi, proprio come al Camp Nou, anzi peggio, il crollo nella ripresa.