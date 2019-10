La Stampa sull'Inter: "Una notte da re"

© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica spazio al suo interno all'Inter, a pagina 34, con il titolo seguente: "Una notte da re". I nerazzurri sbancano Brescia soffrendo solo nel finale, sorpassano la Juventus in campo stasera e vanno in testa. Cinque vittorie in altrettante gare in trasferta. Balotelli in ombra insultato dai suoi ex tifosi.