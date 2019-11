© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 43, uno spazio alla Nazionale con il titolo seguente: "Mancini, 10 su 10. Azzurri a caccia di un nuovo record". Contro l'Armenia per chiudere il girone a punteggio pieno, un traguardo mai raggiunto. Il ct: "Volevamo fare qualcosa di diverso: siamo stati veloci". Stasera tocca a Sirigu e Immobile. Occhi su Tonali e possibile chance per Castrovilli.