La Stampa sull'Italia: "Casa Azzurri"

Torna il calcio e torna la Nazionale, dopo il lunghissimo stop dovuto all'emergenza Covid. Così l'edizione odierna de La Stampa titola: "Casa Azzurri". Salire sulla giostra del gol azzurra sembrava il gioco più facile al mondo e, così, fu la notte del 18 novembre scorso: Italia-Armenia 9-1 e Palermo da record. Poco più di nove mesi dopo, la Nazionale si ritrova in versione extralarge (ben 37 i convocati) e, per certi versi, in modalità vacanziera, tasto, quest'ultimo, da resettare in gran fretta con Bosnia ed Olanda all'orizzonte. Si ricomincia dalla Nations League e si riparte con gli occhi gonfi di bei ricordi e la ricerca di continuità: mai la Nazionale era stata in pausa tanto a lungo perché mai il mondo è stato, ed è, attraversato da un'emergenza sanitaria tanto globale quanto drammatica.