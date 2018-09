© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Da Immobile a Zaza. Dove nasce l'astinenza del gol". La Stampa titola così in taglio alto sul momento complicato degli attaccanti della Nazionale, abulici nelle ultime uscite. 9 gol nelle ultime 13 partite per gli azurri, solo 2 reti su azione nelle ultime sei gare. Il miglior realizzatore in attività è Balotelli con 14 gol, seguito da Chiellini con 7.