La Stampa sull'Italia: "Fase due"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa apre la sua sezione sportiva titolando sull'Italia: "Fase due". Ottenuta la qualificazione, cominciano i test per l'Europeo e Mancini rivoluziona l'Italia lanciando un altro debuttante: il terzino del Napoli Di Lorenzo. Da stasera parte la fase due della Nazionale: completare una rosa ormai in via di definizione. Un obiettivo che guarda anche oltre a Euro 2020 e per questo nelle prossime tornate chiamerà la meglio gioventù del nostro campionato. Qualche nome? Orsolini, Pinamonti e Castrovilli per citare esempi che Mancini spera non rimangano isolati.