© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno a pagina 34 uno spazio all'Italia femminile con il seguente titolo: "Prime della classe". La squadra della Bertolini ko con il Brasile per 1-0 a causa di un rigore di Marta, ma agli ottavi da migliore del girone. Domani le azzurre sapranno l'avversaria che affronteranno: Cina o Nigeria.