"Fenomeno Bonansea". Questo il titolo in prima pagina, in taglio alto, dell'edizione odierna de La Stampa sul mondiale di calcio femminile- La Nazionale italiana, infatti, oggi pomeriggio, più precisamente alle ore 18:00, sfiderà la Giamaica per strappare un biglietto per gli ottavi di finale. Il ct azzurro si affida alla bianconera Bonansea, autrice di una splendida doppietta contro l'Australia.