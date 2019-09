© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa in edicola questa mattina dedica a pagina 34 uno spazio all'Italia con questo titolo: "Il canto del Gallo". Belotti protagonsta del successo azzurro firma il pareggio e completa la rimonta dopo il vantaggio di Pellegrini. Sofferenze impreviste contro l'Armenia in inferiorità numerica, ma nel finale arriva il quinto successo consecutivo che mantiene gli azzurri a punteggio pieno. Domenica nuova trasferta in Finlandia.