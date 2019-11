© foto di Alessio Del Lungo

"Prove di futuro". Questo il titolo utilizzato nella sua edizione odierna da La Stampa al suo interno, a pagina 42, per affrontare il tema relativo all'Italia. Gli azzurri, già qualificati, stasera in Bosnia: niente esperimenti, ma fiducia - si legge - ai giovani. Mancini analizza così la loro possibile partita: "Gara bella solida che può metterli alla prova".